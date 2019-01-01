سوريا .. شاب يفجر قنبلة بنفسه وبحبيبته

أقدم الشاب "حافظ نزار أبو فخر" من ريف السويداء في سورياعلى تفجير قنبلة يدوية بنفسه وبفتاة طلب خطوبتها سابقاً ورفضته عائلتها، مما أدى لمقتلهما سوياً، أمس الإثنين .
وذكرت مواقع إخبارية سورية من داخل المحافظة أن شاباً يدعى "حافظ نزار أبو فخر" عمل على تفجير قنبلة بنفسه وبالفتاة "حنان عبد الله أبو فخر" مما أدى لمصرعهما على الفور وذلك في قرية "كفر اللحف" بريف السويداء الغربي.
وأضافت المواقع أن حافظ يبلغ من العمر 23 عاماً بينما تبلغ حنان 22 عاماً وهي طالبة جامعية " قسم الإرشاد النفسي" وتشير الروايات الواردة من أهالي القرية إلى أن حافظ كان قد تقدم عدة مرات لعائلة حنان طالباً خطوبتها، لكن تم رفضه.
وأشارت المواقع إلى أن الحادثة حصلت في أحد طرقات قرية "كفر اللحف" بعدما علم "حافظ" أن "حنان" على وشك الخطوبة من شاب أخر، فأقدم على تفجير قنبلة يدوية كان يحملها بيده عندما شاهد الفتاة، فيما أكد مصدر طبي أن وفاتهما حصلت إثر إصابتهما بشظايا متفرقة.
وكانت محافظة السويداء قد شهدت جريمة مماثلة نهاية العام الماضي، عندما أقدم يافع في بلدة الكفر جنوب شرق مدينة السويداء على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل فتاة رفضت الارتباط به، مما أدى لمصرعهما على الفور.