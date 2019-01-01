  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سوريا .. شاب يفجر قنبلة بنفسه وبحبيبته

الثلاثاء 21 يناير 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا .. شاب يفجر قنبلة بنفسه وبحبيبته


وكالات / سما /

أقدم الشاب "حافظ نزار أبو فخر" من ريف السويداء في سورياعلى تفجير قنبلة يدوية بنفسه وبفتاة طلب خطوبتها سابقاً ورفضته ‏عائلتها، مما أدى لمقتلهما سوياً، أمس الإثنين‎ ‎.

وذكرت مواقع إخبارية سورية من داخل المحافظة أن شاباً يدعى "حافظ نزار أبو فخر" عمل على تفجير قنبلة بنفسه وبالفتاة ‏‏"حنان عبد الله أبو فخر" مما أدى لمصرعهما على الفور وذلك في قرية "كفر اللحف" بريف السويداء الغربي. ‏

وأضافت المواقع أن حافظ يبلغ من العمر 23 عاماً بينما تبلغ حنان 22 عاماً وهي طالبة جامعية " قسم الإرشاد ‏النفسي" وتشير الروايات الواردة من أهالي القرية إلى أن حافظ كان قد تقدم عدة مرات لعائلة حنان طالباً خطوبتها، لكن ‏تم رفضه‎.‎

وأشارت المواقع إلى أن الحادثة حصلت في أحد طرقات قرية "كفر اللحف" بعدما علم "حافظ" أن "حنان" ‏على وشك الخطوبة من شاب أخر، فأقدم على تفجير قنبلة يدوية كان يحملها بيده عندما شاهد الفتاة، فيما أكد مصدر طبي ‏أن وفاتهما حصلت إثر إصابتهما بشظايا متفرقة‎.‎

وكانت محافظة السويداء قد شهدت جريمة مماثلة نهاية العام الماضي، عندما أقدم يافع في بلدة الكفر جنوب شرق مدينة ‏السويداء على تفجير قنبلة يدوية داخل منزل فتاة رفضت الارتباط به، مما أدى لمصرعهما على الفور‎.

#سوريا #جرائم #حوادث

الأكثر قراءة اليوم

تصرفه أحرج "حماس".. مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة

طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة اليوم

غزة تواجه أزمة غاز خطيرة منذ أيام.. والمالية توضح سبب تدنى كميات غاز الطهي بالقطاع

شاهد.. صحيفة عبرية: فضيحة أمنية لحقت بالجيش الإسرائيلي في منشأة نووية

"الشاباك" يكشف: نجونا من أربعة عمليات خطف خلال 2019

الأخبار الرئيسية

"القائمة العربية المشتركة" : لا نستبعد التحالف مع "غانتس" بعد الانتخابات

تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز

860x484 (1)

الاحتلال يعلن ضبط أسلحة و أموال طائلة في عملية عسكرية خاصة

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية