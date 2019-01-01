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تحذيرات من متصفح شهير يشكل خطورة على أموالك

الثلاثاء 21 يناير 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من متصفح شهير يشكل خطورة على أموالك


وكالات / سما /

حذرت تقارير ومواقع أمنية، من متصفح شهير، يشكل خطورة على أموال المستخدمين، عبر دعمه لتطبيقات محظورة من قبل نظام "أندرويد".  

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول اكتشاف مجموعات أمن سيبراني أن متصفح "أوبرا" الشهير يقدم الدعم لتطبيقات مشبوهة متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة، والمحظورة من قبل متجر "غوغل بلاي" الإلكتروني على نظام تشغيل "أندرويد".  

وأوضح أن تقريرا أمنيا أعده مركز "هيندينبرغ ريسرش"، كشف أن متصفح "أوبرا" يدير 4 تطبيقات أندرويد تركز نشاطها في الهند وكينيا ونيجيريا متخصصة في تحويل الأموال المشبوهة.   وأشار إلى أن "أوبرا" يدير تطبيقات "كاش بين" و"أو كاش" و"أو باي" و"أو بيسا".  

وحذر التقرير من أن تلك التطبيقات لم تحظ بالحد الأدنى من الأمان، الذي يفرضه "غوغل" على التطبيقات الموجودة على متجره الإلكتروني.  

وكشف التقرير أن تلك التطبيقات تعرض الأمن المعلوماتي لمستخدميها لخطر بالغ، خاصة وأن يمكن أن تجعل بسهولة كافة بياناتهم البنكية معرضة للقرصنة من أي جهة خارجية.  

واتهم التقرير "أوبرا" باستخدام تلك التطبيقات للحصول على دعم مالي بشكل غير قانوني، بعد انخفاض هوامش الربح من أعمالها وبالأخص المتصفح الرئيسي الخاص بالشركة الذي لم يتمكن من تحقيق الانتشار المرجو منه.

#متصفح #سرقة #أوبرا

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