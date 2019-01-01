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تسريبات تكشف عن ميزة مذهلة لهاتف هواوي القادم

الثلاثاء 21 يناير 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات تكشف عن ميزة مذهلة لهاتف هواوي القادم


وكالات / سما /

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف “هواوي” القادم قد يأتي مزودا بـ7 كاميرات مميزة بمستشعرات بصرية.

وقال إيفان بلاس، Evan Blass، المسرب لآخر أخبار الهاتف الذكي بانتظام، أن عملاق التكنولوجيا الصيني، هواوي، سيأخذ بعض الإشارات من المنافسين، مثل سامسونغ، ويدخلها جميعا في مجموعة الكاميرا الخلفية، المجهزة بخمسة مستشعرات بصرية، بحسب روسيا اليوم.

وستُزود المصفوفة، التي تتواجد داخل نظام الكاميرا على الجزء الخلفي للهاتف، بمجموعة كبيرة من المستشعرات المختلفة مع إمكانات منوعة، بما في ذلك العدسة المقربة وعدسة فائقة السرعة.

وستوضع آخر كاميرتين للهاتف، في الجزء الأمامي من الجهاز، وستكون الشاشة خالية من الحواف، وفقا لموقع “ذي فيرج”.

وهناك أزرار لضبط مستوى الصوت على الجانب وتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. ويبدو أيضا أن الهاتف سيستخدم USB-C للشحن.

ويقول بلاس أيضا إن الشركة ستستخدم السيراميك في إصدار P40، رغم أنه ليس من الواضح على الفور ما هي نسب الزجاج إلى السيراميك.

ولم تكشف التسريبات عن تاريخ إطلاق الهاتف المميز الرسمي.

#هواوي #هاتف

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