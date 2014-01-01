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التعليم العالي تطلق مسابقة التميز الجامعي في البحث العلمي

الثلاثاء 21 يناير 2020 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق "مسابقة التميز الجامعي في البحث العلمي"، وذلك بالشراكة مع البنك الإسلامي الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لجميع الباحثين والأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية التقدم لهذه المسابقة، شريطة أن تكون الأبحاث في أحد المجالات التالية الاقتصاد والصيرفة والتعامل التجاري الالكتروني من منظور إسلامي، التمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأكثر حرماناً وفقراً وسكان المناطق المهمشة والمستهدفة، تعزيز مكانة القدس، قضايا الجودة والتميز في التعليم العالي، تطوير منظومة للتعليم التقني والمهني.

وبيّنت الوزارة أن الفائز بالمركز الأول عن كل مجال سيمنح جائزة مالية بقيمة 2000 دولار. في حين سيتلقى الفائز بالمركز الثاني عن كل مجال جائزة مالية بقيمة 1000 دولار.

وأضافت الوزارة أنه بإمكان المعنيين الاطلاع على شروط المسابقة وآلية والموعد النهائي للتقديم خلال الرابط التالي: https://tinyurl.com/rknm9y8

#التعليم العالي #البحث العلمي

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