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المحيسن يدين اعتقال امين سر حركة فتح اقليم شمال الخليل

الثلاثاء 21 يناير 2020 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

ادان جمال المحيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال امين سر حركة اقليم شمال الخليل هاني جعارة.

وقال المحيسن ان اعتقال جعاره يأتي ضمن مسلسل احتلالي بداء باعتقال نبيل ابو قبيطة امين سر يطا والاعتقال المتكرر لامين سر القدس يأتي ضمن السياسية الاسرائيلية الرامية الى تقويض العمل الفتحاوي ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، وانه جزء من الارهاب الذي تمارسه اسرائيل بحق ابناء شعبنا في كل مكان.

واعتبر المحيسن ان سياسات الاعتقالات لكوادر حركة فتح والابعاد لكوادرنا عن مدينة القدس، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، لن تزيد ابناء شعبنا الا تمسكا بحقهم في مقاومة الاحتلال والاستيطان وسياساته ، والدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

#جمال المحيسن #حركة فتح

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