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الأشغال تدعم شارع الرشيد الساحلي منطقة السودانية

الثلاثاء 21 يناير 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قامت الإدارة العامة للآليات والمعدات في وزارة الأشغال العامة والإسكان بأعمال تدعيم شارع الرشيد الساحلي في منطقة السودانية – شمال غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن معدات وآليات الوزارة قامت بتدعيم شارع الرشيد الذي تأثر بالمد البحري جراء المنخفض الجوي وأدى إلى تآكل الطريق حيث تم نقل (80) نقلة رمل طينية ما يعادل (2835) طن، واستمرت الأعمال حتى ساعات متأخرة .

وأكدت الوزارة على أن آليات ومعدات الوزارة تعمل على مدار الساعة في مواجهة آثار المنخفض الجوي وتدعيم الطرق وميناء الصيادين وجسر الوادي وغيرها من المناطق التي تعرضت للخطر .

#السودانية #الأشغال العامة

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