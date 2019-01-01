زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

وكالات

خرج زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم عن صمته لأول مرة بعد قتله الشاب السوري محمد الموسى رميا بالرصاص داخل فيلا العائلة في منطقة كسروان إلى الشمال من بيروت قبل نحو أسبوعين.

ونشر الهاشم عبر حسابه في "إنستغرام"، اقتباسا شهيرا من الروائية البريطانية جين رولينغ من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر" تقول فيه: "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت، احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

وجاء نشر هذا الاقتباس الذي رمى من ورائه الهاشم لتعزيز روايته عن كيفية وأسباب قتله الضحية، في وقت لا تزال فيه ملابسات قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، محور حديث وتساؤلات وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، فبعد إطلاق سراح الهاشم أعادت النائب العام في جبل لبنان، غادة عون، الادعاء عليه بجرم القتل القصدي، مع انتشار أخبار عن وساطة مع أهل القتيل لدفع ديته بقيمة نصف مليون دولار، لكن المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة عجرم، نفى ما تم تداوله جملة وتفصيلا بهذا الخصوص.

ويركز الهاشم في روايته لجريمة القتل على أنه ارتكبها دفاعا عن النفس وعن منزله وعائلته وأن قتله للسوري محمد الموسى، تم بعدما دخل فيلته ملثما بهدف السرقة.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك سندا للمادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".



وقرار القاضية عون يعنى أن عقوبة السجن لمدة 15 عاما تنتظر زوج الفنانة نانسى عجرم في حال ثبوت واقعة القتل العمد، وإما تبرئته في حالة ثبوت أن ما فعله كان دفاعا متناسبا عن النفس.

وقال الهاشم أن الكلمة الفصل ستكون للقضاء، بعد استكمال التحقيقات والأدلة.