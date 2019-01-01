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"القائمة العربية المشتركة" : لا نستبعد التحالف مع "غانتس" بعد الانتخابات

الثلاثاء 21 يناير 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القائمة العربية المشتركة" : لا نستبعد التحالف مع "غانتس" بعد الانتخابات


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر قيادية في القائمة العربية المشتركة، أنها لا تستبعد التعاون والتحالف مع حزب "كاحول لافان" في المساعي الهادفة إلى تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة.
 
 وأوضحت "قناة كان العبرية"، التي نقلت الخبر، أن التحالف سيكون بدعم خارجي للنواب العرب، رغم انضمام حزب "أزرق أبيض" إلى طلب الليكود بشطب ترشح النائبة هبة يزبك لهذه الانتخابات.
 
وأشارت القناة العبرية إلى أن القائمة المشتركة، لن تتحاشى عن توصية رئيس الدولة بتكليف رئيس "كاحول لافان" بيني غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة.
 
هذا ومن المقرر أن تنظر لجنة الانتخابات المركزية بكامل هيئتها في مختلف طلبات الشطب يوم الاربعاء من الأسبوع القادم.

#القائمة المشتركة #غانتس #انتخابات

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