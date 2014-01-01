خالد: نتنياهو يعيش في الوهم وحساباته السياسية خاطئة

رام الله / سما /

قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش في الوهم وأن حساباته السياسية في العلاقة مع بعض العرب خاطئة تماما.

وأضاف بأن رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي نداف أرغمان، ادعى خلال حفل في مقر الجهاز لتسليم جوائز رئيس الحكومة للتميز على عناصر الجهاز أن جهازه منع تنفيذ 560 عملية كبيرة منها 10 عمليات اسماها انتحارية وأربع عمليات اختطاف في العام 2019.

وتابع بأن بنيامين نتنياهو، الذي شارك في الحفل قال إن الهدف الأكبر هو التغلب على التهديد الإيراني ، وسوف ننجح في ذلك كما نجحنا في التغلب على التهديد الكبير للوحدة العربية.

وختم تيسير خالد مدونته قائلا: حسابات نتنياهو خاطئة تماما، فشعوب المنطقة تختلف عن حكامها وانظمتها، وإذا كان كيانه قد أقام علاقات مع عدد من الحكام والانظمة، غير أن الشعوب لا ترفضه وحسب بل تكرهه وترفض كل تطبيع مهما كان حجمه وشكله مع كيانه العدواني المحتل.