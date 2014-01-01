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الأولى: نماء يقسو على خدمات النصيرات .. وتعادلان للجلاء والقادسية

الثلاثاء 21 يناير 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأولى: نماء يقسو على خدمات النصيرات .. وتعادلان للجلاء والقادسية


غزة / سما /

اكتسح نماء منافسه خدمات النصيرات (3-0), ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية نماء مروان علوان (31), ومدحت السيد (63), وبلال مقبل (86), ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن, ويتوقف رصيد "الغواصة الصفراء" عند 27 نقطة في المركز الثالث.

الأقصى – الجلاء (1-1)

 

وتعادل الأقصى مع نظيره الجلاء (1-1).

وتقدم الأقصى عن طريق أحمد عجور (65), قبل أن يتعادل الجلاء عبر إسماعيل أبو دان (77) من ركلة جزاء.

ورفع الأقصى رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع, وبات رصيد الجلاء 27 نقطة في المركز الثاني.

القادسية – خدمات المغازي (0-0)

واحتكم القادسية للتعادل السلبي مع خصمه خدمات المغازي.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع القادسية رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس, ويصبح رصيد خدمات المغازي 22 نقطة في المركز السابع.

#القادسية #الجلاء #نماء

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