عائلة من غزة تناشد السيسي بالتدخل للإفراج عن نجلها

غزة / سما /

ناشدت عائلة الطبيب الفلسطيني علاء عودة من غزة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل للافراج عن نجلها المعتقل في احد السجون المصرية.

وقالت العائلة في مناشدتها ما يلي :"بقلوب فاض بها الأسى والحرقة والحزن على غياب ابنها الطبيب علاء عماد عودة، نرفع لفخامتكم هذه المناشدة الإنسانية لاستعطاف انسانيتكم الوفيرة لإصدار تعليماتكم من أجل الافراج عن ابننا الطبيب علاء الذي نهل علوم الطب على مدار ست سنوات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن ثم سافر إلى المانيا لاستكمال علوم الطب ولكن تم احتجازه بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ في مطار القاهرة لدى عودته من غزة عبر معبر رفح بعد حضوره حفل زفاف أخيه" .

وأكدت العائلة ان ابنها ليس له مبتغى إلا العلم والتعلم وخدمة أهله في مجاله والأطفال خاصة حيث كان يرغب بإتمام الدراسات العليا في مجال الطب متخصصا في طب الأطفال.

واعربت العائلة عن ثقتها وأملها بأن يصدر الرئيس تعليماته بالافراج عن نجلها.