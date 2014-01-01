  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة من غزة تناشد السيسي بالتدخل للإفراج عن نجلها

الثلاثاء 21 يناير 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة من غزة تناشد السيسي بالتدخل للإفراج عن نجلها


غزة / سما /

 ناشدت عائلة الطبيب الفلسطيني علاء عودة من غزة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التدخل للافراج عن نجلها المعتقل في احد السجون المصرية.

وقالت العائلة في مناشدتها ما يلي :"بقلوب فاض بها الأسى والحرقة والحزن على غياب ابنها الطبيب علاء عماد عودة، نرفع لفخامتكم هذه المناشدة الإنسانية لاستعطاف انسانيتكم الوفيرة لإصدار تعليماتكم من أجل الافراج عن ابننا الطبيب علاء الذي نهل علوم الطب على مدار ست سنوات من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومن ثم سافر إلى المانيا لاستكمال علوم الطب ولكن تم احتجازه بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ في مطار القاهرة لدى عودته من غزة عبر معبر رفح بعد حضوره حفل زفاف أخيه" .

وأكدت العائلة ان ابنها ليس له مبتغى إلا العلم والتعلم وخدمة أهله في مجاله والأطفال خاصة حيث كان يرغب بإتمام الدراسات العليا في مجال الطب متخصصا في طب الأطفال.

واعربت العائلة عن ثقتها وأملها بأن يصدر الرئيس تعليماته بالافراج عن نجلها.

#مناشدة #مصر #طالب #غزة #السيسي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. زفاف في الحرم المكي!!

صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة

الحكومة تعلن طبيعة دوام موظفيها في كافة محافظات الوطن الثلاثاء

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة اليوم

تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

الأخبار الرئيسية

تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز

860x484 (1)

الاحتلال يعلن ضبط أسلحة و أموال طائلة في عملية عسكرية خاصة

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية

مشعل

تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني