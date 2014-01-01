توتنهام يرفض التخلي عن إريكسن لـ إنتر ميلان بمبلغ زهيد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كريستيان إريكسن نجم فريق نادي توتنهام الإنجليزي إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ويعمل النيراتزوري على تعزيز صفوفه من خلال ضم لاعبين أكفاء في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتراجع الأفاعي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد التعادل مع ليتشي أمس خارج الأرض، ليصبح لدى الإنتر 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب.

وأعلن السيد أوسيليو مدير نادي إنتر ميلان مساء اليوم أن نادي مدينة ميلانو قدم عرضاً رسمياً بالفعل إلى نظيره اللندني من أجل صاحب الـ 27 عاماً حيث قال “قدمنا عرضاً رسمياً من أجل إريكسن ونحن الآن ننتظر الرد من توتنهام”.

صحيفة دايلي ميرور البريطانية الشهيرة ذكرت أن توتنهام يرفض التخلي عن إريكسن مقابل مبلغ زهيد، حيث أنه من المفهوم أن إنتر عرض 11 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى حوافز كبيرة تعتمد على نجاح الدنماركي ومرات ظهوره، إلا أن نادي شمال لندن يريد 20 مليون باوند، ويتعين على الإنتر رفع عرضه المادي ليضمن موافقة توتنهام.

ومن المقرر أن يجتمع مارتن سكوتس وكيل أعمال إريكسن مع رئيس توتنهام يوم الثلاثاء لمناقشة الصفقة.