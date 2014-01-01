اسم جديد من ريال مدريد مرشح للرحيل في يناير

وكالات / سما /

بات لاعب جديد من ريال مدريد، على أعتاب الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على سبيل الإعارة، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.

وقبل أيام، أعلن ريال مدريد عن إعارته للأوكراني أندريه لونين حارس المرمى لصفوف نظيره ريال أوفيدو بداية من الانتقالات الشتوية الجارية إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، فإن الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا الذي يرتبط بعقدٍ مع ريال مدريد حتى صيف 2024، يدنو من مغادرة سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الجاري، في ظل اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه.

ومن المتوقع أن يتخلى ريال مدريد عن أودريوزولا على سبيل الإعارة لإحدى أندية الدوري الإسباني، ويمكن أن ينتهي به الأمر في إشبيلية أو أتلتيك بيلباو، وهما الناديان الأكثر اهتماماً بالحصول على توقيعه.

وأوضح التقرير المذكور، أن أودريوزولا لم يتمكن من إقناع المدرب زين الدين زيدان ليكون خليفة داني كارفخال، ولذلك ستحاول إدارة النادي الملكي إعارته في يناير، تمهيداً لاستعادة خدمات أشرف حكيمي خلال الصيف المقبل.

وشارك أودريوزولا هذا الموسم في 5 مباريات فقط، بواقع 434 دقيقة، وكان آخر ظهور له في بطولة الدوري الإسباني، ضد ريال مايوركا في 19 أكتوبر الماضي، وتعرض اللاعب وقتها للطرد بالبطاقة الحمراء.