جوارديولا: ضغط المُباريات سبب إصابة كين و راشفورد

وكالات / سما /

أكد بيب جوارديولا، المُدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أن ضغط مُباريات الدوري الإنجليزي، هو سبب الإصابات التي لحقت بماركوس راشفوردلاعب مانشستر يونايتد، و هاري كين هداف توتنهام هوتسبير.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”تلك ضربة كبيرة للمنتخب الإنجليزي، كين و راشفورد لاعبان مُهمان للغاية للمُنتخب، أتمنى الشفاء لهما”.

وتابع جوارديولا حديثه عن ضغط المُباريات و الإصابات قائلاً :”هناك عدد كبير من المُباريات، نحن نتحدث عن ذلك الآن لأنهما تعرضا للإصابة، ولكن بالنظر إلى الوراء سنجد إصابات لاعبي نيوكاسل يونايتد”، وعلق بالقول :”تعرضت جميع الفرق لذلك، هذا طبيعي”.

وأضاف المُدرب الكتالوني :”بهذا الكم من المُباريات، اللاعبون يُصابون، انا لست مُتفاجئاً، أنا أشعر بالأسف حيالهم”، وتابع مؤكداً على تأثير ضغط المُباريات التي يخوضها نجوم كرة القدم، وقال :”اللاعبون سيخوضون غمار بطولة يورو 2020 مع المُنتخبات الوطنية، وسيُحاولون تقديم أفضل ما لديهم، ثم يعودون بعدها لأن العرض يجب أن يتواصل، هذا كثير جداً”.