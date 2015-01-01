ديبالا يدعو بوجبا للعودة إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

أعرب باولو ديبالا عن أمنيته بعودة الفرنسي بول بوجبا إلى نادي يوفنتوس في المستقبل القريب.

ويتواجد بوجبا حالياً في فريق مانشستر يونايتد وإن كان قد ابتعد مؤخراً عن تشكيلة المدرب سولشاير بسبب الإصابة، ولكنه بشكلٍ عام لم يترك حتى الآن الكثير من الذكريات الطيبة مع الشياطين الحُمر.

وسبق للمهاجم الأرجنتيني أن لعب إلى جوار بوجبا في فريق اليوفي في موسم 2015/2016 والذي حقق فيه الثنائية المحلية بالفوز ببطولتي الدوري والكأس.

وقال باولو في حواره مع برنامج OTRO عن علاقته ببول بوجبا : “تجمعني أنا وبول صداقة جديدة..وقد كناّ نبحث دائماً عن طريقة جديدة للاحتفال بالأهداف معاً..أمل في يوم من الأيام أن نحتفل معاً مرة أخرى”.

وكان بوجبا قد غادر يوفنتوس واتجه إلى مانشستر يونايتد بعد عام واحد فقط من انضمام ديبالا للفريق البيانكونيري، وقد ارتبط بول مؤخراً بالعودة إلى اليوفي في الصيف القادم برغبة من وكيل أعماله مينو رايولا.

وقال نجم باليرمو السابق عن ما يعني له اللعب لفريق اليوفي : “يحلم أي لاعب دائماً بالوصول إلى نادٍ من هذا الحجم..إنه حلم أن تكون قادراً على ارتداء هذه الألوان والفوز بالألقاب لنا وللجماهير، أحلم أيضاً الفوز بجائزة شخصية مهمة مع هذا النادي”.

وفاز ديبالا بالفعل بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي مع السيدة العجوز وكذلك حقق كأس إيطاليا في 3 مناسبات سابقة.