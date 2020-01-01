لاوتارو مارتينيز هو أولوية برشلونة لتعويض سواريز

وكالات / سما /

كان من الواضح أن واحدة من القضايا الأولى التي سيتعين على كيكي سيتيين معالجتها، بمجرد أن يجلس على مقاعد برشلونة، ستكون مركز المهاجم الصريح، في ظل إصابة لويس سواريز وغيابه عن الملاعب لأربعة أشهر.

ولا يزال النقاش حول المهاجم الصريح مطروحاً على طاولة النادي الكتالوني، لدرجة أن المدرب كيكي سيتيين وإريك أبيدال السكرتير الفني ورامون بالنس مساعده، عقدوا اجتماعاً أمس الاثنين لمناقشة هذه المسألة.

وبحسب محطة “راديو كتالونيا” الإسبانية، فإن إريك أبيدال يضع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، على رأس المرشحين لتعويض لويس سواريز، بينما يأتي هاري كين هداف توتنهام هوتسبير في المركز الثاني بالقائمة.

وأوضح المصدر المذكور: “لتعزيز مركز رأس الحربة، الأمانة الفنية للبارسا تضع لاوتارو مارتينيز كأولوية، ولكن من الصعب أن يتخلى عنه إنتر ميلان حالياً في السوق الشتوي، لذلك يمكن للنادي الكتالوني أن يعتمد على جريزمان في مركز رأس الحربة إلى غاية الصيف القادم”.

وفي نفس السياق، أشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن برشلونة قد يلجأ إلى خيارات أخرى في الميركاتو الشتوي، مثل رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا وتيمو فيرنر هداف لايبزيج الألماني.

وتُدرك إدارة برشلونة أنها بحاجة إلى التوقيع مع مهاجم صريح، لكنها تعلم أيضاً أنها بحاجة إلى التريث وتوخي الحذر، مع الأخذ في الاعتبار الخطأ الذي ارتكبته خلال الميركاتو الشتوي الماضي، عندما تعاقدت مع كيفن برينس بواتينج.