الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من محافظة الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 9 مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينهم أمين سر حركة "فتح" إقليم شمال المحافظة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب، واعتقلت كل من: امين سر حركة "فتح" إقليم شمال الخليل، هاني جعارة، والفتيين رامي محمد هديب، وقصي وائل البدوي، والشابين ماهر جمال أبو وردة (29 عاما) وأشرف سمير جوابرة (19 عاما)، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت تلك القوات من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل المواطن داود عبد الوهاب الحروب، وداهمت منزلي محمد عبد العزيز عبد الكريم الشراونه، وإبراهيم محمد محمود العواودة، في قرية الكوم جنوب غرب المحافظة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض : أن قوات الاحتلال داهمت مناطق "خلة العين" و"عرق اللتون" ووسط البلدة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل وفتشوا عدة منازل وعبثوا بمحتوياتها وصادروا صور شهداء واعلام فلسطينية من داخل منزل المواطن محمد حسن زعاقيق، واعتقلوا الأسرى المحررين، راشد بشار عيسى زعاقيق (19عاما)، ومحسن محمد محسن زعاقيق (18عاما)، ومالك عايش خليل ابو مارية (17عاما)، وسلموا بلاغات لمراجعة مخابراتهم لكل من، محمد موسى اسعود عوض (18عاما)، وسعد عدنان احمد مطلق زعاقيق (18عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وفتشت منازل لعائلة جمجوم في جبل "أبو رمان" بمحاذاة جامعة بوليتكنك فلسطين، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول ويطا، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.