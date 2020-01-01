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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة بينهم أسرى محررون وفتية

الثلاثاء 21 يناير 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرين محررين من طولكرم، وهما: حسين أبو شنب من المدينة، ورامي شلباية من مخيم نور شمس شرقا.

ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات الأسير المُحرر عبد الرحمن مشهور نجار من بورين جنوبا، وأحمد مازن صالح من زواتا شمالا.

واُعتقل من مخيم العروب شمال الخليل، خمسة مواطنين بينهم ثلاثة فتية، وهم: ماهر أبو وردة، وهاني جعارة، والفتية: قصي وائل بدوي، وأشرف سمير جوابرة، وراني هديب، ومن قرية دير سامت جنوبا اُعتقل المواطن داوود عبد الوهاب الحروب.

ومن بلدة بيت أمر شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين، وهم: راشد بشار زعاقيق (19 عاما)، ومحسن محمد زعاقيق (18 عاما)، ومالك عايش أبو مارية (17 عاما)، فيما سلّمت بلاغين للشابين: محمد موسى عوض (18 عاما)، وسعد عدنان زعاقيق (18 عاما)، وذلك لمراجعة مخابراتها.

#الاحتلال

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