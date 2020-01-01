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مجلس الشيوخ يشرع بإجراءات محاكمة ترامب

الثلاثاء 21 يناير 2020 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الشيوخ يشرع بإجراءات محاكمة ترامب


وكالات

تبدأ، اليوم الثلاثاء، إجراءات عزل ومحاكمة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، حيث قال محامو ترامب إن قضية المساءلة ضده هي نتاج عملية زورها الديمقراطيون ولا بد من رفضها في محاكمة.

ويواجه ترامب اتهاما بإساءة استغلال سلطات منصبه، بمطالبته أوكرانيا بالتحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، كما يواجه الاتهام بعرقلة تحقيق في الكونغرس بشأن سلوكه.

وتسعى مذكرة المحاكمة المؤلفة من 116 صفحة إلى إبطال الاتهامين ضد الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري، وهما إساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، وتمثل أول دفاع شامل لترامب قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الثلاثاء.

وجاء في المذكرة "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور". وعلى نحو منفصل، قدم ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لترامب لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.

وقال مساعد بالكونغرس إنه وفقا للقرار، الذي قد يطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو ترامب في الإجراءات مبكرا بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ لرفض كل التهم وذلك في إجراء من المرجح فشله.

وترامب، وهو الرابع فقط من بين 45 رئيسا أميركيا يواجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.

#ترامب #امريكا #عزل

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