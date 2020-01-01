مبادرة من الليكود لمقاطعة جلسة الحصانة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة تقدم بها ميكي زوهار من قادة حزب الليكود، لدعوة الأحزاب اليمينية لمقاطعة الجلسة الكاملة للكنيست التي ستعقد الثلاثاء المقبل لبحث الحصانة التي طلبها بنيامين نتنياهو في ظل الاتهامات الموجهة له بالفساد.

وبحسب الصحيفة، فإن غالبية الأحزاب اليمينية وافقت على تغيبها عن تلك الجلسة، التي سيحضرها فقط أحزاب الوسط واليسار.

وتأتي هذه الخطوة لمحاولة افشال منع تشكيل لجنة تناقش حصانة نتنياهو، إلا أن ذلك سيكون مستعصيًا على نتنياهو الذي قد يتم مناقشة طلبه ضمن لجنة خاصة، في حال انضم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان لأحزاب الوسط واليسار، ما يجعلهم يشكلون الأغلبية.

وفي حال تم الموافقة على تشكيل اللجنة، فإنها ستعقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وتضم 30 عضوا من كافة الأحزاب بالكنيست، وسيحاول حزب أزرق- أبيض والأحزاب الداعمة له تسريع المناقشات، في حين سيعمل الليكود واليمين على تأخيرها حتى الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال التوجه للمحاكم من أجل منع أي خطوات لحرمان نتنياهو من الحصانة وعدم قانونية ذلك في ظل عدم وجود حكومة مستقرة وأن ما يجري يتم في ظل قرب الانتخابات العامة المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، أو قد يلجأ لطرق أخرى.