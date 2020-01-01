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الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن غزة

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن غزة


غزة / سما /

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين.

وأوضح دوغريك في مؤتمر صحفي أن الدعوة جاءت على لسان مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أورسولا مولر" التي أنهت في وقت سابق الإثنين زيارة استغرقت 6 أيام، شملت الأراضي الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل".

وأشار المتحدث الأممي إلى أن مولر قالت "لحين التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، فعلى المجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة لتلبية احتياجات الفلسطينيين الأكثر ضعفا".

ولفت إلى أن المسؤولة الأممية "جددت التزام الأمم المتحدة بمعالجة الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدعوة إلى حلول طويلة الأمد، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة

#الأمم المتحدة #حصار #غزة

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