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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال فتيان واسرى محررين

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال فتيان واسرى محررين


رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت كلا من: المواطن هاني جعارة وماهر ابو وردة والفتى راني هديب والفتى اشرف سمير جوابرة والفتى قصي وائل بدوي من مخيم العروب.

وانتشرت قوات الاحتلال على الشارع الرئيس ( خربة الدير) ببلدة تقوع ، بعد إصابة مستوطنيْن وتضرر مركبتهما جرّاء رشقها بالحجارة قرب البلدة.

وداهمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتمركزت في شارع عمان شرقي المدينة وبلدة بلاطة البلد، واعتقلت من بلدوة بورين جنوب المدينة الاسير المحرر عبد الرحمن مشهور نجار، علما انه قضى سابقا في سجون الاحتلال ثلاث 3 سنوات.


ومن محافظة طولكرم جرى اعتقال رامي شلباية من مخيم نور شمس والاسير المحرر حسين ابو شنب من طولكرم.

#اعتقالات #الضفة #الاحتلال

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