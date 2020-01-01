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نتنياهو : سنتغلب على إيران كما تغلبنا على العرب

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : سنتغلب على إيران كما تغلبنا على العرب


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حفل توزيع الجوائز داخل جهاز الامن العام الإسرائيلي "الشاباك" انه تم انقاذ حياة مئات الإسرائيليين بفضل جهاز "الشاباك"، ما أدى الى ارتفاع عدد السياح القادمين إلى البلاد في السنوات الأخيرة بنسبة 50% بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية.

وأضاف نتنياهو "في نهاية المطاف، فإن الهدف الكبير هو التغلب على التهديد الإيراني، الذي يتفرع إلى تهديد تقليدي، ونووي، وإرهابي. يجب التغلب عليه كما تغلبنا على التهديد الكبير لمد العروبية. يمكننا أن نفعل ذلك، أثبتنا ذلك. يجب أن يكون تصميمنا على الكفاح من أجل مستقبلنا وهزيمة أعدائنا أقوى بكثير من عزمهم".

من جانبه، قال رئيس الشاباك نداف أرجمان "كان العام الماضي عاما مليئا بالتحديات الأمنية في جميع المجالات التي نعمل فيها. لقد أحبطنا أكثر من 56 هجوما كبيرا، بما في ذلك 10 هجمات انتحارية و4 هجمات اختطاف وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار".

#نتنياهو #ايران #العرب

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