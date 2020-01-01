طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتسقط الأمطار التي قد تصحب بالرعد أحياناً فوق معظم المناطق، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وخلال ساعات المساء يضعف تأثير المنخفض الجوي ويتركز على السواحل الوسطى والجنوبية وأجزاء من النقب، مع طقس شديد البرودة.

وفي يوم غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على السواحل الوسطى والجنوبية وبعض المناطق الأخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط خلال ساعات النهار الامطار على بعض المناطق، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وتسقط الأمطار تدريجياً على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط خلال ساعات المساء.

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وخلال ساعات بعد الظهر يضعف تأثير المنخفض الجوي، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

ويحذر من خطر التزحلق على الطرقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات.

