  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

الثلاثاء 21 يناير 2020 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة أن يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتسقط الأمطار التي قد تصحب بالرعد أحياناً فوق معظم المناطق، كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق القمم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وخلال ساعات المساء يضعف تأثير المنخفض الجوي ويتركز على السواحل الوسطى والجنوبية وأجزاء من النقب، مع طقس شديد البرودة.
وفي يوم غد الأربعاء ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على السواحل الوسطى والجنوبية وبعض المناطق الأخرى، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الخميس يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط خلال ساعات النهار الامطار على بعض المناطق، وخلال ساعات الليل تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وتسقط الأمطار تدريجياً على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية تنشط خلال ساعات المساء.
وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وخلال ساعات بعد الظهر يضعف تأثير المنخفض الجوي، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.
ويحذر من خطر التزحلق على الطرقات ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن خطر تشكل السيول والفيضانات.
 

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. زفاف في الحرم المكي!!

الحكومة تعلن طبيعة دوام موظفيها في كافة محافظات الوطن الثلاثاء

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة

وفاة اسير محرر بعد يوم واحد من استشهاد شقيقه برفح

تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

غزة تواجه أزمة غاز خطيرة منذ أيام.. والمالية توضح سبب تدنى كميات غاز الطهي بالقطاع

الأخبار الرئيسية

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة اليوم

مشعل

تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة