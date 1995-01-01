الرئيس التونسي يكلف إلياس فخفاخ لتشكيل الحكومة

تونس /سما/

اختار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي هذا التكليف رغم رفض بعض الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اختيار فخاخ لهذه المهمة، وتمسكها بشخصيات أخرى مثل حكيم بن حمودة أو الفاضل عبد الكافي، وقد يدخل هذا الاختيار البلاد بحسب مصادر تونسية محلية في أزمة سياسية، وذلك لعدم تمكنه من الحصول على الأغلبية المطلوبة.

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، إلياس الفخفاخ، في 18 يناير 2020، في إطار المشاورات التي يجريها من أجل تكليف رئيس حكومة. وقدم الفخفاخ تصوراته لأولويات المرحلة وللتحديات المطروحة، كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الإمكانيات المتوفرة للعمل من أجل إعادة الأمل للتونسيين.

من هو إلياس الفخفاخ؟

إلياس الفخفاخ مرشّح حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، وهو من مواليد سـنة 1972 فـي تونــس، لــه تكويــن مــزدوج فــي الهندســة وإدارة الأعمال، متحصّل الشــهادة فــي الهندســة ســنة 1995 مــن المدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس، وعلى علــى درجــة الماجسـتير فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن مدرسـة "INSA" بمدينــة ليــون بفرنســا وعلــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة "Essonne" بباريــس.

وكانت بداية حياته المهنيــة فــي فرنســا مديــرا لمشـروع فـي البحـث والتطويـر فـي شـركة "Hutchinson" المتخصصــة فــي تصنيــع المطــاط فــي مياديــن صناعــة الســيارات والطيــران، كما أنه كان مسؤولا علــى تطويــر عمليــات التصنيـع فـي العديـد مـن مصانـع المجموعـة وتحمـل مســؤولية إدارة مشــروع شــامل للتقليــص فــي تكلفــة ً الإنتاج في 45 مصنعا فـي جميـع أنحـاء العالـم تم تولـى منصـب مديـر الإنتـاج فـي الفرع البولنــدي لشــركة "Hutchinson". بعــد عودتــه إلــى تونــس فــي ســنة 2006، تقلــد إليـاس الفخفـاخ منصـب مديـر عـام لشـركة "Cortel" المتخصصــة فــي صناعــة مكونــات الســيارات، وفــي نطــاق عمليــة الدمــج بيــن "Cortel" و "Funvera"( إســبانيا)، تولــى وظيفــة المديــر العــام لمجمــع "Automotive CAVEO" إلــى حــدود ديســمبر 2011 لينخرط فيما بعد فـي الحيـاة السياسـية بعـد ثـورة الحريـة والكرامـة والتحـق بالتكتـل الديمقراطـي مـن أجـل العمـل والحريـات وقـاد الحملـةالانتخابية للحـزب سـنة 2011 وانتخـب رئيسـا لمجلسـه الوطنـي فـي مؤتمـره الثالـث سـنة 2017.

بعـد انتخابـات المجلـس الوطنـي التأسيسـي، عيـن إليـاس الفخفـاخ وزيـرا للسـياحة وفــي ديســمبر 2012 تــم تعيينــه وزيــرا للماليــة و بعـد تجربتـه الحكوميـة، أسـس إليـاس فخفـاخ فـي عـام 2014 شـركة متخصصـة فـي الاستشارات وتمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة وتثميـن النفايـات لمنطقـة شـمال إفريقيـا.