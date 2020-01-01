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الأب مسلم يخاطب الشيخ صبري: بيتي وقلبي وأهلي يرحبون بك

الإثنين 20 يناير 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأب مسلم يخاطب الشيخ صبري: بيتي وقلبي وأهلي يرحبون بك


القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو الهيئة المسيحية الإسلامية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلّم، يوم الاثنين، تضامنه مع خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، بعد قرار جيش الاحتلال إبعاده عن المسجد الأقصى.

وقال مسلم عى حسابه الخاص على "فيس بوك": "تحية بيرزيت وأهلها اليك وإلى القدس وأهلها"، مضيفا أن "سفاهة التاريخ وقذارة زمن الزّفْت هذا أن يحاول جندي صهيوني محتلّ- الله وحده يعلم أصله وفصله- ويتجاسر ويتطاول ويستدعي ويحذّر ويعاقب رئيس الهيئة الإسلامية العليا ليربيه ويدلّه على الخير والصواب".

وأضاف "يا لفضائح الزمن والاحتلال.. أنت يا شيخنا الجليل شمس تضيء لنا الطريق ولكنك تعمي عيون البُوم".

وقال: "بيتي وقلبي وأهلي يرحبون بك لتقيم عندنا وتعلّمنا كيف نقاوم معك هذا الباطل الذي يأسر الحق في مدينة الحق قدس العرب والمسلمين".

وأضاف "لا أستنكر ما حدث لك أو جرى معك، فهو تصرف صحيح في الاتجاه الخطأ، اتجاه الاحتلال، هذه هي الحقيقة تحت الاحتلال أن يُستهدف الأحرار، لكن عذابات الاحرار هي الضامن لأفراح الأبناء والاحفاد والشعب".

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إبعاد عكرمة صبري عن الأقصى المبارك لمدة أسبوع قابلة للتجديد.

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