سلطة النقد تؤخر دوام موظفيها غدًا الثلاثاء

رام الله / سما /

أعلنت سلطة النقد عن تأخير الدوام يوم غد الثلاثاء حتى الساعة 9 صباحاً، لموظفي سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض، بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الجمهور في فروع البنوك الساعة الـ9:30.

وكانت الحكومة الفلسطينية في رام الله أعلنت مساء اليوم الاثنين، أن دوام الوزارات والمؤسسات والمدارس والجامعات يوم غدٍ الثلاثاء سيبدأ الساعة الـ9 صباحًا.

وأشار الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إلى أن الدوام الجديد سيشمل كافة محافظات الوطن بسبب الظروف الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام.

وتشهد الاراضي الفلسطينية منخفض جوي قطبي شديد البرودة مصحوب بأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم غد الثلاثاء.