الاحتلال يجدد الاداري للمعتقل نبيه عواد

رام الله / سما /

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، الاعتقال الاداري للمعتقل نبيه عبد العزيز عواد (57 عاما)، لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نبيه عواد وهو من سكان بلدة عورتا جنوب شرق نابلس، في التاسع والعشرين من أيلول 2019، وحولته فورا للاعتقال الاداري لمدة اربعة أشهر، وعشية انتهاء هذه الفترة، ابلغته ادارة السجون اليوم الاثنين بتمديد اعتقاله الاداري لثلاثة اشهر أخرى.

وأفادت عائلة نبيه عواد، المعتقل في سجن النقب الصحراوي، أنه مريض ويعاني من ضغط الدم والسكري ويتلقى علاجات بصورة دائمة ومنتظمة وان تجديد اعتقاله اداري يفاقم من معاناته الصحية.

يذكر ان نبيه عواد، أسير سابق، وكان قضى في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها في الاعتقال الاداري.