نتنياهو: نجري اتصالات مع دول لم نكن نحلم سابقاً بالتعاون معها

القدس المحتلة / سما /

نقلت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية" في تغريدة على تويتر عن رئيس الحكومة الإسرائيلي بينامين نتنياهو قوله: "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا".

نتنياهو أضاف "نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقاً بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم، نحن نعيش ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً وعملياتياً وعسكرياً لا مثيل له".

وهي ليست المرة الأولى التي يروّج نتنياهو لعلاقات عربية إسرائيلية.

يُذكر أن عام 2019 كان مليئاً بأحداث تتسم بالتطبيع، بينها مؤتمر البحرين الاقتصادي في حزيران/يونيو الماضي برعاية واشنطن وشاركت فيه عدداً من الدول العربية بينها مصر والأردن والمغرب لإعلان "صفقة القرن".

أيضاً مؤتمر وارسو الذي استضافته بولندا في شهر شباط/ فبراير الماضي، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي أن أهمية المؤتمر هذا تكمن في وجوده علناً برفقة وفود عربية، وكشف عن أن لقاءات متعددة جرت سابقاً، لكن الآن أصبحت علنية، وفق تعبيره.

وجمع المؤتمر ممثلين عن دول عربية وإسرائيلية وأوروبية، وجمعت الطاولة نفسها نتيناهو وممثلين عن دول عربية، وصافحوا بعضهم البعض أمام عدسات الكاميرا.

في حين لم تتوانَ دول عربية عن الافصاح عن رغباتها في إنشاء علاقات مع إسرائيل، وآخرها كان وزير الخارجية الإماراتي،عبد الله بن زايد، الذي نشر مقالة في مجلة The Spectator البريطانية، تحت عنوان: "إصلاح الإسلام.. تحالف عربي إسرائيلي يتشكل في الشرق الأوسط"، ونتنياهو أعاد نشر التغريدة معلقاً عليها بالقول "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".