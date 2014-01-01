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الحكومة تعلن طبيعة دوام موظفيها في كافة محافظات الوطن غدا الثلاثاء

الإثنين 20 يناير 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تعلن طبيعة دوام موظفيها في كافة محافظات الوطن غدا الثلاثاء


رام الله / سما /

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، طبيعة الدوام في المؤسسات الحكومية غدا الثلاثاء، بسبب الحالة الجوية غير المستقرة.

وقالت الحكومة في تصريح صحفي، إن دوام الموظفين غدا يبدأ الساعة التاسعة صباحا في كافة محافظات الوطن.

بدورها،  أعلنت وزارة التربية والتعليم انه وبسبب الحالة الجوية السائدة في فلسطين، فان الوزارة قررت تأخير دوام المدارس ليوم غدٍ الثلاثاء، ليبدأ الساعة التاسعة صباحاً، على أن يقوم مديرو التربية والتعليم في المحافظات باتخاذ القرار المتعلق بدوام كل مدرسة، وفقا تطور الحالة الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

وتشهد الاراضي الفلسطينية منخفض جوي قطبي شديد البرودة مصحوب بأمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم غد الثلاثاء.

#الحكومة الفلسطينية #دوام الموظفين #طلبة المدارس #الاراضي الفلسطينية #المنخفض الجوي #التربية والتعليم

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