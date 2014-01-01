ترامب يمنع النساء الحوامل من دخول الولايات المتحدة

واشنطن/ وكالات/

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف النساء الحوامل من خلال إقرار قانون جديد ضدهن وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسئولين أمريكيين بارزين في إدارة ترامب، قولهم إن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "سياحة الولادة".

وأوضحوا أن إدارة ترامب، ستستهدف منع النساء الحوامل من دول عديدة، والذين يدخلن إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة. ومن المتوقع أن تشمل قرارات الحظر تلك دولا مثل الصين ونيجيريا وبعض دول الشرق.

ويسعى عدد من النساء الحوامل إلى الدخول إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة فيها، لاكتساب أبنائهم الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي.

وتستفيد تلك النسوة من التعديل الرابع عشر لحماية المواطنة، لأي شخص مولود في الولايات المتحدة، يحق له الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأشارت التقديرات، وفقا لمركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام سياحة الولادة، يقدر بنحو 33 ألف مولود سنويا. وكان ترامب في تصريحات سابقة، هدد بأنه سيسعى إلى فك الاشتباك.

إنهاء منح الجنسية الأمريكية عن طريق الولادة أو عن طريق "سياحة الولادة".

ونقل موقع "آكسيوس" عن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية: "تستهدف الولايات المتحدة من تلك الإجراءات خفض سياحة الولادة، وتقنينها وتقنين الدول التي سيسمح لها بذلك، وليس منعها تماما".

وقال: "سنحاول من خلال تلك التعديلات معالجة القضايا المرتبطة بمخاطر الأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبطة بسياحة المواليد، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة سياحة الولادة".

كما نقلت عن كبير المستشارين القانونيين السابقين في مكتب تأشيرات وزارة الخارجية، جيفري غورسكي، قوله إن "المسألة الأساسية هي أن قلة قليلة من النساء اللواتي يلدن في الولايات المتحدة حصلن على تأشيرات لهذا الغرض المحدد".

وتابع قائلا: "معظم النساء يأتين إلى الولايات المتحدة بالفعل بتأشيرات سياحية مثلا، ثم يأتين لاحقا للولادة".