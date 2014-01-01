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هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية جاهزة للحرب؟

الإثنين 20 يناير 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية جاهزة للحرب؟


القدس المحتلة / سما /

أوضح بحث أجراه معهد دراسات الامن القومي الإسرائيلي أن ما نسبته 31% من الإسرائيليين يعتقدون أن الجبهة الشمالية هي التهديد الأكبر على إسرائيل.
 
وذكر البحث أيضا وفق ما جاء في القناة 13 العبرية أن 26% منهم يعتقدون أن البرنامج النووي الإيراني هو التهديد الأكبر.
 
وأكدت نتائج البحث أن 54% من الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الجبهة الداخلية مستعدة للحرب.
 
 وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت السبت الماضي النقاب عن تقرير سري، يتحدث عن إخفاقات خطيرة في جهوزية أهم وأكبر فرقة برية بالجيش الإسرائيلي.
 
 وذكرت الصحيفة العبرية، أن التقرير الذي تم إعداده صيف العام 2018، يكشف مدى عدم الاستعداد للحرب على الجبهة الشمالية، خصوصا بالفرقة 319 مدرعات، المعروفة بفرقة "التحطيم".
 
وقالت الصحيفة حينها إن التقرير يتحدث عن نقص كبير لدى الفرقة، في الاستعداد للحرب، وأنه ينقصها الموارد والمعدات الضرورية للمشاركة في أي حرب برية قادمة في الشمال. 
 
ووفقا للتقرير السري الذي كشفته يديعوت وترجه موقع عكا للشؤون الإسرائيلية فقد أكد أن 52% من المركبات (دبابات وشاحنات وإسعافات) بهذه الفرقة، غير مؤهلة لخوض حرب برية مفاجئة على الجبهة الشمالية، وأن لدى الفرقة نقصا بنسبة 20% في الأسلحة ووسائل الرؤية الليلية، اللازمة للحرب والقتال البري، وأن نسبة الجهوزية للقتال البري بهذه الفرقة هي 80% فقط.

#اسرائيل #الجبهة الداخلية #الجبهة الشمالية #البرنامج النووي الإيراني #الحرب

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