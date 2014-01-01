الأونروا تأسف لعدم قدرتها دفع إعانات متضرري عدوان 2014

غزة / سما /

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونرواعلى تفهمها غضب المتضررين لكنها لا تملك ميزانيات لإعانتهم، بحسب قولها.

وذكر بيان الاونروا، مساء اليوم الاثنين، أن عددا من المتظاهرين اقتحموا مركز معن الصحي التابع للأونروا في خانيونس، مطالبين الاونروا بدفع تعويضات لإصلاح البيوت التي دمرت في حرب عام 2014.

وقالت الأونروا أنها تتفهم غضب وإحباط المتظاهرين وتتعاطف بشكل كبير مع احتياجاتهم. كما وتحترم الأونروا حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون أي تعطيل لأي من خدماتها الحيوية.

وأضافت، " منذ أن اقتحم المتظاهرون المركز الصحي، اضطرت الأونروا للأسف إلى إغلاقه رغم الحاجة الهائلة لهذه الخدمات المباشرة التي تقدم لـ 90,000 لاجئ فلسطيني في المنطقة، ولحسن الحظ، وبعد بذل بعض الجهود، أخلى المحتجون المركز الصحي الذي سيستأنف تقديم خدماته صباح الغد".

وأكدت الأونروا على أنها لا تملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار وأنها ستواصل جهودها لحث المانحين وتعبئة الأموال اللازمة لدعم الفئات الذين هم بحاجة لذلك.