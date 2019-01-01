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أبو عوض يشارك في مؤتمر مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط

الإثنين 20 يناير 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عوض يشارك في مؤتمر مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط


شرم الشيخ /سما/

شارك رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) الوزير محمد أبو عوض، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط الذي عقد بشرم الشيخ،  بصفته عضوا في مجلس الأمناء هذا العام ممثلا عن دولة فلسطين.

وأكد أبو عوض أن فلسطين تستطيع الاستفادة من كافة البرامج التخطيطية والبحثية والتدريبية التي يطرحها المعهد والتي تمتاز بمواءمتها لاحتياجات مؤسسات الدولة الفلسطينية ورؤية القيادة الفلسطينية الى تجسيد الدولة.

وصادق مجلس الأمناء على التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي، واقر الاجتماع مشروع الاستراتيجية التاسعة 2020-2025 وخطتها التمويلية.

ويعد المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية، مقرها دولة الكويت، تأسست عام 1980، وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال بناء القدرات الوطنية وإعداد البحوث وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي وعقد اللقاءات التنموية والنشر، وفي مجال ريادة الأعمال والمعلوماتية.

#محمد أبو عوض #بكدار #شرم الشيخ #المعهد العربي للتخطيط

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