صور.. الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

رام الله / سما /

تفقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله، وذلك في إطار متابعته المباشرة للنهوض بالقطاع الصحي وصولا لتوطين الخدمات الصحية، وضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن للتخفيف من معاناته.

وتجول الرئيس في القسم، وعاد الأطفال المرضى واطمأن على صحتهم، واستمع من الأطباء إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها القسم للمرضى.

كما اطلع الرئيس، على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الصحية المميزة للمواطن، وتوطين الخدمات الطبية لنكون قادرين عن الاستغناء عن التحويلات الطبية للخارج بشكل كامل في المستقبل القريب.

واستمع الرئيس عباس لآراء المواطنين المرضى، واطمأن على أحوالهم.

ورافق الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج