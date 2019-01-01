  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور.. الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الإثنين 20 يناير 2020 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله


رام الله / سما /

تفقد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله، وذلك في إطار متابعته المباشرة للنهوض بالقطاع الصحي وصولا لتوطين الخدمات الصحية، وضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطن للتخفيف من معاناته.

وتجول الرئيس في القسم، وعاد الأطفال المرضى واطمأن على صحتهم، واستمع من الأطباء إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها القسم للمرضى.

كما اطلع الرئيس، على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا ضرورة تقديم الرعاية الصحية المميزة للمواطن، وتوطين الخدمات الطبية لنكون قادرين عن الاستغناء عن التحويلات الطبية للخارج بشكل كامل في المستقبل القريب.

واستمع الرئيس عباس لآراء المواطنين المرضى، واطمأن على أحوالهم.

ورافق الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج

#الرئيس عباس #المستشفى الاستشاري #رام الله
00

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث وهذا اهم ما جاء فيها ..

بالصور: حراس الأمن في غلاف غزة يسلمون مركباتهم ومعداتهم.. لهذا السبب

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

وفاة اسير محرر بعد يوم واحد من استشهاد شقيقه برفح

فيديو.. زفاف في الحرم المكي!!

الأخبار الرئيسية

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة غدا

مشعل

تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

غزة تواجه أزمة غاز خطيرة منذ أيام.. والمالية توضح سبب تدنى كميات غاز الطهي بالقطاع

صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة

دبلوماسي إسرائيلي يحذر نصرالله : "قد يلقى مصير سليماني ومن الأفضل له أن يستتر أكثر "