بعد غواتيمالا.. هندوراس تصنف رسمياً حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، على صفحته في " تويتر" يوم الإثنين، " تصنف حزب الله رسمياً كمنظمة إرهابية".

وأضاف هرنانيز في تغريدته "بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث لمناهضة الإرهاب في نصف الكرة الغربي، سيعين مجلس الدفاع والأمن الوطني في هندوراس حزب الله منظمة إرهابية، كجزء من سياستنا الأمنية المعبر عنها في أعمال محددة في كل من حكومتي".

وكان هرنانديز قد أكد في مظاهرة مشتركة مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، على قراره بشأن حزب الله وأبلغ عن احتجاز 4 إيرانيين في أراضي هندوراس.

وتنضم هندوراس بذلك إلى عدد من الدول التي أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وعلى رأسها بريطانيا، أمريكا، كندا، الارجنتين، استراليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، برجواي، البحرين، الجامعة العربية.

وأعلن أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا، أثناء تأديته اليمين الدستورية في 15 يناير من عام 2020، عزمه تصنيف حزب الله اللبناني، منظمة إرهابية في تحرك سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.

