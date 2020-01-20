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بعد غواتيمالا.. هندوراس تصنف رسمياً حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"

الإثنين 20 يناير 2020 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد غواتيمالا.. هندوراس تصنف رسمياً حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"


سما / وكالات/

أعلن رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هرنانديز، على صفحته في " تويتر" يوم الإثنين، " تصنف حزب الله رسمياً كمنظمة إرهابية".

وأضاف هرنانيز في تغريدته "بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الثالث لمناهضة الإرهاب في نصف الكرة الغربي، سيعين مجلس الدفاع والأمن الوطني في هندوراس حزب الله منظمة إرهابية، كجزء من سياستنا الأمنية المعبر عنها في أعمال محددة في كل من حكومتي".

وكان هرنانديز قد أكد في مظاهرة مشتركة مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، على قراره بشأن حزب الله وأبلغ عن احتجاز 4 إيرانيين في أراضي هندوراس.

وتنضم هندوراس بذلك إلى عدد من الدول التي أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وعلى رأسها بريطانيا، أمريكا، كندا، الارجنتين، استراليا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، برجواي، البحرين، الجامعة العربية.

وأعلن أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا، أثناء تأديته اليمين الدستورية في 15 يناير من عام 2020، عزمه  تصنيف حزب الله اللبناني، منظمة إرهابية في تحرك سبق أن اتخذته الولايات المتحدة.

1/7Tomorrow, coinciding with the third Western Hemisphere Counterterrorism Ministerial conference, the National Defense and Security Council of Honduras will designate Hezbollah as a terrorist organization… https://t.co/gegXuXCaLr

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) January 20, 2020
#حزب الله #غواتيمالا #هندوراس #لبنان #منظمة إرهابية #واشنطن #بريطانيا

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