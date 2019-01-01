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"الشاباك" يكشف: نجونا من أربعة عمليات خطف خلال 2019

الإثنين 20 يناير 2020 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يكشف: نجونا من أربعة عمليات خطف خلال 2019


القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس جهاز الشباك "نداف أرغمان"، مساء اليوم الاثنين، أن جنود الجيش الإسرائيلي نجوا من 4 محاولات خطف خلاف العام الماضي.
 
ونقلت صحيفة "معاريف العبرية" عن أرغمان زعمه، أن جهازه أحبط أكثر من 650 هجومًا كبيراً كانت تستهدف المصالح الإسرائيلية خلال العام الماضي.
 
وأضاف أرغمان: " كان العام الماضي مليئًا بالتحديات الأمنية في جميع الساحات التي نعمل فيها، لقد أحبطنا 650 هجومًا كبيرا، منها 10 عمليات تفجيرية، و4 محاولات خطف، وأكثر من 300 هجوم إطلاق نار" على حد قوله.

أقوال "أرغمان هذه جائت خلال كلمة له ألقاها في حفل جائزة رئيس الوزراء للإنجاز للاستخباري خلال 2019، في إسرائيل

#الشاباك #جيش الاحتلال #عمليات تفجيرية #خطف #اسرائيل

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