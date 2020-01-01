بلدية نابلس تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي

نابلس / سما /

اجتمع رئيس بلدية نابلس المهندس سميح روحي طبيلة امس بلجنة الطوارئ في البلدية، والمكونة من عدد من رؤساء الدوائر والاقسام الرئيسية، وذلك استعدادا لاستقبال المنخفض الجوي القطبي المتوقع والذي سيبدأ تاثيره على المدينة والمنطقة اليوم الثلاثاء.

وركز المهندس طبيلة على ضرورة جاهزية كافة فرق الطوارئ العاملة في البلدية واستنفارها للتعامل مع كافة الظروف الجوية المتوقعة والعمل بروح الفريق الواحد، مشددا على ضرورة تواصل الاقسام فيما بينها لتقديم الخدمة الافضل للمواطنين بأسرع وقت.

بدورهم، أكد رؤساء الاقسام جاهزية طواقم البلدية المختلفة للتعامل مع اي طارئ، خاصة طواقم الاطفائية وعمال الصحة والصرف الصحي والحركة وغيرهم، والذين اكدوا توزيع الآليات والجرافات على عدة محاور تحسباً لأي حدث طارئ.