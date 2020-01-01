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القبض على سيدة انتحلت شخصية أُخرَيين في نابلس

الإثنين 20 يناير 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على سيدة انتحلت شخصية أُخرَيين في نابلس


نابلس / سما /

 ألقت الشرطة القبض على سيدة في نابلس بتهمة انتحال شخصية سيدتين أُخريين، واستخدام ذلك في التواصل مع اناس آخرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وافادت الشرطة، ان قسم الجرائم الالكترونية في شرطة المحافظة تلقى شكويين من سيدتين في قضيتين منفصلتين حول قيام مجهول بانتحال شخصية كل منهما ومراسلة الاخرين عبر حساباتهما على شبكة التواصل الاجتماعي. واضافت انه تم متابعة الشكويين على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية والفنية وبالتالي حصر الاشتباه باحدى السيدات والقاء القبض عليها واحالتا للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها.

#نابلس #الشرطة

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