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وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يعقدون اجتماعا لبحث الاعتراف بفلسطين

الإثنين 20 يناير 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يعقدون اجتماعا لبحث الاعتراف بفلسطين


بروكسل /سما/

من المقرر ان يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعا اليوم لبحث الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطين.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، ان الدعوة للاجتماع جاءت تلبية لمبادرة سابقة لوزير خارجية لوكسومبورغ بضرورة اعتراف دول الاتحاد الاوروبي بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الفرا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن الاجتماع سيبحث أيضا ملفات تتعلق بالاستيطان وتصريحات قادة الاحتلال حول ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وكذلك ضرورة الضغط على الاحتلال بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وأشار سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا، الى دعوة بعض المسؤولين في الاتحاد الاوروبي لحل القضية الفلسطينية باعتبارها مدخلا لحل كافة قضايا الشرق الأوسط.

#الاتحاد الفلسطيني #الاعتراف بفلسطين #فلسطين

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