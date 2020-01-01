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اللواء إياد بركات يستقبل اللواء هب الريح في مكتبه برام الله

الإثنين 20 يناير 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء إياد بركات يستقبل اللواء هب الريح في مكتبه برام الله


رام الله / سما /

 التقى قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء/ إياد بركات، اليوم الإثنين، في مكتبه برام الله، مع قائد جهاز الأمن الوقائي اللواء/ زياد هب الريح. 

إذ جرى خلال اللقاء الذي جمع الشركاء بحث آليات العمل المشترك وتعزيز التعاون بين جهازي الضابطة الجمركية والأمن الوقائي؛ من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني ، وتحقيق السلم الأهلي للمواطنين.

وبدوره رحب  اللواء اياد بركات بهذه الزيارة التي تأتي لتعزيز التعاون المشترك بين جهازي الضابطة الجمركية وجهاز الامن الوقائي لدورهم الكبير في حماية واستقرار الامن الداخلي والاقتصاد الوطني.

#الامن الوقائي #الضابطة الجمركية #رام الله

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