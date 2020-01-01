غيث: يجب معالجة جميع المشاكل التي يعاني منها أطفال القدس

القدس المحتلة / سما /

أوصى محافظ القدس عدنان غيث بضرورة توفير كل ما يلزم كمحاولة للتقليل من المشاكل التي يعاني منها أطفال القدس، والتعامل بصورة مناسبة معها للسيطرة على هذه القضايا، لخصوصية المنطقة ووضعها السياسي، وحتى لا يكون الأطفال نقطة ضعف تؤثر على القضية الكبرى.

جاء ذلك في اجتماع جمع غيث وشبكة حماية الطفولة ظهر اليوم الاثنين، بمقر المحافظة في ضاحية البريد.

واستعرض أعضاء الشبكة المشاكل التي تواجههم وأهمها موضوع الابتزاز الالكتروني، والحبس المنزلي، حيث إن محافظة القدس هي المحافظة الوحيدة التي تعاني من مشكلة الحبس المنزلي، وما يترتب عليه من مشاكل نفسية واجتماعية، وعدم وجود مؤسسات تستقبل الأطفال وتتعامل مع حالاتهم، وعدم وجود قسم لوحدة حماية الأسرة والأحداث في المراكز الخاصة بالشرطة في كل من (أبو ديس، الرام، بدّو)، وقلة وجود حملات تفتيشية خاصة بعمالة الأطفال.

وبين أعضاء الشبكة أنها تعاملت مع 60 حالة عانت من مشاكل مختلفة العام الماضي، منها الاعتداءات الجنسية، والإهمال وسوء المعاملة، والاعتداءات الجسدية، والاستغلال الاقتصادي، والابتزاز الالكتروني.