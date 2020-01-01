محافظ جنين يشيد بدور البعثة الطبية الأردنية

جنين / سما /

أشاد محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، بمتانة العلاقة التاريخية والأخوية بين الشعبين الفلسطيني والأردني، معربا عن شكره للدور الأردني ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن حقوقنا وقضيتنا العادلة على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ وفدا من البعثة الطبية الأردنية، ضم : قائد المحطة عبد الحافظ أحمد السيد، وضابط المحطة أشرف الخزاعلة، وضابط الأمن علاء الحتاملة .

وأكد المحافظ على الدور الإنساني الذي يقدمه الطاقم الطبي الأردني لأبناء محافظة جنين منذ سنوات طويلة من خدمات صحية مجانية أسهمت في التخفيف عن المواطنين، معربا عن استعداده لتقديم كافة الدعم والتسهيلات لعمل الطاقم الطبي.

من جانبه، ثمن قائد المحطة جهود المحافظ والمؤسسات في جنين في تقديم الرعاية والمتابعة المستمرة لشؤون البعثة، وقال: "إننا موجودون في فلسطين وطننا الثاني لتأدية الواجب الأخوي والإنساني بتوجيهات الملك عبد الله الثاني لتعزيز وتجسيد التلاحم بين الشعبين".