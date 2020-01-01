"التربية" تتسلم مشروعي صيانة 5 مدارس في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية مشروع صيانة مدرسة رواد المعرفة في وادي الجوز، ومدرسة علي ابن أبي طالب في صور باهر، بمديرية تربية القدس.

كما تسلمت الوزارة مشروع صيانة مدارس أحباب الله في الزعيّم، وأحباب الرحمن في مخيم عناتا، والقدس الإسلامية في الرام بذات المديرية، إذ بلغت قيمة الأعمال المنجزة للمشروعين حوالي مليون و850 ألف يورو.

وشمل المشروعان صيانة شاملة لمباني المدارس المذكورة بما فيها الغرف الصفية القائمة، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إضافة للأعمال الخارجية والملاعب والساحات.

وتأتي مثل هذه المشاريع ضمن التزام الوزارة وحرصها على تطوير البُنية التحتية للمدارس؛ خاصةً في القدس، التي تواجه هجمة شرسة تستهدف السيطرة على قطاع التعليم وأسرلته، وبما يعزز البيئة التعليمية المناسبة والجاذبة للطلبة، ورفع مستوى المدارس بما يتناسب وسياسة الوزارة في تعزيز نموذج المدارس الحديثة.