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هيئة الأسرى: إدارة السجون تمنع دخول ممثلي الأسرى لأقسام القاصرين

الإثنين 20 يناير 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: إدارة السجون تمنع دخول ممثلي الأسرى لأقسام القاصرين


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن إدارة سجن "الدامون" منعت دخول ممثلي الأسرى إلى أقسام الأسرى القاصرين، وأعلنت عن توجّهها بتعميم تلك السياسة على أقسام القاصرين في كافّة سجون الاحتلال.

وبيّنت هيئة الأسرى أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرين موسى حامد ومحمد دلاش من سجن "عوفر" وصلاح رياحي من سجن "مجدو" إلى "الدامون"، بعد ضغوطات مارسها الأسرى في كافّة السجون لفرض وجود تمثيل إداري من الأسرى الكبار لدى (34) أسيراً قاصراً كانت نقلتهم من "عوفر" إلى "الدامون" بدون ممثليهم، إلّا أنها سمحت لهم بالدّخول لعدّة ساعات للقسم لتهدئة القاصرين وبثّ إشاعة التجاوب مع مطالب الأسرى، ثمّ أعلنت نيّتها إرجاع الأسرى الثلاثة إلى سجونهم، وإبقاء الحال على ما هو عليه، أي بدون ممثلين.

ولفتت الهيئة إلى أن القاصرين المنقولين إلى "الدامون" يعيشون ظروفا صعبة في غرف تفتقر للحاجيات الأساسية.

وكانت قوّات القمع اقتحمت القسم واعتدت على الأسرى بالضّرب، كما أن إدارة السّجن تضع العراقيل أمام زيارة محامي الهيئة لهم منذ نقلهم بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري.

#هيئة الأسرى #سجون الاحتلال #القاصرين

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