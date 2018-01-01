  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

افتتاح ملعب للأونروا في مخيم الجلزون

الإثنين 20 يناير 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح ملعب للأونروا في مخيم الجلزون


رام الله / سما /

افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، ملعباً في مدرسة بنات الجلزون الأساسية تكريما لزيارة دوق كامبريدج، الأمير ويليام إلى مخيم الجلزون في صيف العام 2018.

وافتتحت الملعب مديرة وكالة غوث اللاجئين في منطقة الضفة الغربية غوين لويس، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بالشراكة مع اللجنة الشعبية لمخيم الجلزون، تزامناً مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي /20202019.

يذكر أن الملعب الذي افتتح اليوم جاء بجهود مشتركة بين كل من الأونروا، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والقنصلية البريطانية العامة في القدس.

وعبرت لويس عن امتنانها للقنصلية البريطانية العامة وصندوق الاستثمار الفلسطيني لدعمهم وعملهم على تحسين المرافق التعليمية، إضافة إلى شكرها للقصر الملكي لإبقاء موضوع حقوق اللاجئين وحاجاتهم على سلم أجندتهم العامة.

من جانبه، قال مصطفى: "سعيدون بافتتاح هذا الملعب، والذي تأتي مساهمتنا في إعادة تأهيله تعبيراً عن التزام صندوق الاستثمار الفلسطيني تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وفي مقدمتها مخيمات اللاجئين، وتأكيداً على وقوفنا إلى جانبهم للمساهمة في تحسين أحوالهم المعيشية".

وتابع: "إن استراتيجية الصندوق القائمة على الاستثمار المؤثر، خاصةً في قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والقائمة والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية تكون دائماً مدعومة بسياسة المسؤولية المجتمعية علينا والتي نفخر في أن نرى أحد أشكالها هنا، كما هو الحال في برنامج التمكين الاقتصادي للاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان والذي نفخر بإنجازاته المتواصلة".

وكان الأمير ويليام قد زار الأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين 27 و28 حزيران 2018، والتقى وقتها رئيس دولة فلسطين محمود عباس وزار البلدة القديمة في القدس، إضافة إلى زيارته المركز الصحي ومدرسة البنات الأساسية التابعين لوكالة الغوث في مخيم الجلزون في رام الله.

وتستعد القنصلية البريطانية العامة لاستضافة والده الأمير تشارلز الجمعة القادمة في بيت لحم، تلبيةً لدعوة الرئيس محمود عباس، خلال هذه الزيارة، سيتسنى له الاستماع بشكل مباشر لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني بمن فيهم اللاجئون.

#مخيم الجلزون #ملعب #الاونروا #رام الله #الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : إسرائيل نقلت رسالة تهديد لحماس عبر طرف ثالث وهذا اهم ما جاء فيها ..

بالصور: حراس الأمن في غلاف غزة يسلمون مركباتهم ومعداتهم.. لهذا السبب

وحدة "الإرباك الليلي" تستأنف نشاطاتها على حدود غزة

البنك الإسلامي الفلسطيني يوضح تفاصيل عملية السطو

هل قبّل أردوغان يد “زعيم الماسونيّة”؟ وما حقيقة الرجل “اليهودي”الذي ظهر في الصورة؟

وفاة اسير محرر بعد يوم واحد من استشهاد شقيقه برفح

استشهاد مواطن متأثرا بجراحه شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة

دبلوماسي إسرائيلي يحذر نصرالله : "قد يلقى مصير سليماني ومن الأفضل له أن يستتر أكثر "

هآرتس تهاجم وزير الحرب الإسرائيلي : "متهكم ورخيص"

الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة

p

اعتصام مفتوح داخل مقر الأونروا بخانيونس للمطالبة بصرف التعويضات