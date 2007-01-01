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قائد الحرس الثوري الإيراني يعين "محمد حجازي" نائباً لقائد فيلق القدس..

الإثنين 20 يناير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الحرس الثوري الإيراني يعين "محمد حجازي" نائباً لقائد فيلق القدس..


طهران /سما/

عين قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" يوم الاثنين، محمد حجازي نائباً لقائد فيلق القدس.

‪‎‪وعُيّن محمد حجازي، خلال مراسم تنصيب إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خليفة قاسم سليماني، الذي اغتيل بضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية في 3 يناير 2020 بالعاصمة العراقية بغداد.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي، عيّن "حجازي" عام 2007 رئيسا للأركان المشتركة في الحرس الثوري، وفي عام 2008 كان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني.

‪‎‪وفرض الاتحاد الأوروبي على "حجازي"، عام 2011 عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وذلك على خلفية قمع احتجاجات عام 2009 حيث كان قائد "لواء ثأر الله" في الحرس الثوري بطهران

#ايران #فليق القدس #الحرس الثوري #محمد حجازي #علي خامنئي #الاتحاد الاوروبي

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