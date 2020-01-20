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صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة

الإثنين 20 يناير 2020 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي اسرائيلي يزعم: هكذا يتم توزيع المنحة القطرية على الاسر بقطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

كشف مراسل القناة الـ11 العبرية يوم الاثنين، آلية توزيع المنحة القطرية لدى حماس في قطاع غزة.

وقال غال برجر في تغريدات له عبر "تويتر"، إنّ "أمراء مساجد "حماس"، يجمعون أسماء العائلات المحتاجة على مستوى القطاع ، ثم يرفعونها لأبو أحمد الكردي الذي يقوم بتسليمها للسفير القطري.

وأضاف، أنّ حماس أدرجت 40.000 مستلم جديد إلى المنحة القطرية، حيثُ تم إرسال الأسماء إلى أمراء المساجد في حماس الذي تفاجأ كما قال في تصريحاته، على حد قول المراسل الاسرائيلي.

הסיפור נסמך על עדויות מעזה ואת הבדיקה החל הטריגר הבא:
בחודש שעבר חמאס עשה שינוי ברשימות, הוציא 40 אלף מוטבי מענק קטרי והכניס 40 אלף חדשים
מי שיצא מהרשימה - נשלח לדבר עם האמיר של חמאס במסגד המקומי שהכניס אותו לרשימה מלכתחילה
מודה שהופתעתי ולא הופתעתי https://t.co/cpY19D4xyB

— Gal Berger גל ברגר (@galberger) January 20, 2020

وأكد، أنّ "أمير" حماس في المسجد، هو الرابط الأساسي في سيطرة الحركة على سكان غزة، لأنّه على دراية في البيئة المحيطة.

وأشار، إلى أنّ حماس نفت ادعاءات الإعلام العبري،  بمحاباة مقربيها في توزيع أموال المنحة القطرية.

وشدد، أنّ هناك فصائل أخرى مثل الجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية لهما حصة في المنحة القطرية ولكن بشكل ضئيل مقارنة بحصة حماس.

ونوّه، إلى أنّ حماس تلقت في عامي 2018و2019، حوالي 100 مليون دولار للرواتب والمنحة القطرية في غزة، معظمهم من أنصار حماس.

ה"אמיר" של חמאס במסגד:
הוא החוליה הבסיסית ביותר במנגנון השליטה של חמאס באוכלוסיה בעזה
מכיר את הסביבה, את המתפללים
מדי פעם מנגנון ביטחון הפנים של חמאס מתקשר לשאול אותו על מאן דהוא
הוא מעין "הרכז" המקומי של חמאס, להבדיל: כמו רכז בשב"כ
טבעי שיבחר את הנבחרים>https://t.co/p16GQ3rCjY

— Gal Berger גל ברגר (@galberger) January 20, 2020

ניקח לדוגמא את שכונת תופאח בעזה
יש בה נגיד 7 מסגדים של חמאס
לעיתים קרובות לא הרחק מהם יהיה גם מסגד של הג'יהאד אבל זה סיפור אחר של תחרות פנימית
לכל מסגד, יש אמיר
ויש אחראי אזורי על האמירים
הם פקידים בשכר
הם לא תמיד האימאם/הדרשן
תפקידם: פוליטי, מנהלי, תעמולתי, חינוכי, ריגולי

— Gal Berger גל ברגר (@galberger) January 20, 2020
#المنحة القطرية #حماس #الجهاد الاسلامي #قطاع غزة #السفير القطري #قطر #اسرائيل #الية توريع

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