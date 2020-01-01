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"التربية" تناشد المؤسسات الدولية لوقف هجمة الاحتلال على التعليم في القدس

الإثنين 20 يناير 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تناشد المؤسسات الدولية لوقف هجمة الاحتلال على التعليم في القدس


رام الله / سما /

 جدّدت وزارة التربية والتعليم، مناشدتها للمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للتدخل لوقف هجمة الاحتلال الشرسة ضد القطاع التعليمي في القدس.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن مثل هذه القرارات وغيرها من الانتهاكات والممارسات التي ينتهجها الاحتلال في القدس؛ هي خطوات إضافية في مخطط الاحتلال الذي يهدف للسيطرة على قطاع التعليم وأسرلته، بما يستهدف في المحصلة محو الهوية الوطنية الفلسطينية من المدينة المقدسة.وأهابت بكافة الجهات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها بحق التعليم في المدينة المقدسة؛ والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قراراً يقضي بإغلاق مدرسة عبد الله بن الحسين الثانوية للبنات أمام الطالبات الدارسات وفق المنهاج الفلسطيني، وسط احتجاج كبير من الأهالي؛ كون هذا القرار يصادر حق الطالبات في التعليم ويؤدي إلى تشريدهن لمدارس في مناطق بعيدة.

#التربية #القدس #قوات الاحتلال #التعليم

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