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الاحتلال يخطر بهدم 18 منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل

الإثنين 20 يناير 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم 18 منزلا في مسافر يطا جنوب الخليل


الخليل / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم 18 منزلا في قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بهدم 18 منزلا تعود لمواطنين من عائلات: الهذالين، والمصري، والتبنة، والفقير، بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت الأسبوع الماضي، بهدم ثمانية منازلهم في مسافر يطا، تعود لكل من: محمد موسى مخامرة، وأحمد اليتيم، وأحمد إسماعيل الدبابسة، ومحمود عيسى اليتيم، وعنان محمد عبد ربه، وخليل عيسى اليتيم، وقاسم احمد أبو تحفة، ومحمد موسى مخامرة.

ويعاني المواطنون والمزراعون في مسافر يطا، بشكل يومي جراء ممارسات الاحتلال المتمثلة بهدم منازلهم وخيامهم وتخريب مزروعاتهم والاعتداء عليهم لحملهم على الرحيل عنها

وبحسب هيئة شؤون الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال 686 عملية هدم 300 منها في مدينة القدس خلال العام المنصرم.

#الخليل #قوات الاحتلال #هدم #مسافر يطا

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